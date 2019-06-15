شكرا لقرائتكم ضمك يعلن التعاقد مع سلطان مسرحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة ضمك يوم السبت إتمام تعاقدها مع المدافع سلطان مسرحي لمدة عامين قادما من صفوف فريق الباطن، استكمالا لتدعيم صفوفه بعد صعوده إلى دوري المحترفين.
وكان مسرحي قد لعب في الفئات السنية للهلال قبل الانتقال للقادسية واللعب بألوانه تسعة أعوام، ليعار بعدها إلى النهضة ومنه إلى الباطن في 2017.
ووقع ضمك منذ صعوده إلى الدوري السعودي للمحترفين مع عدد من اللاعبين، وهم الحارس الجزائري رحماني شمس الدين والمغربي زكريا حدراف والبرتغالي جورجي فيليبي والسنغالي باباكار سار.
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