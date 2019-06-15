يلا شُوت مباراة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر Copa America كورة اون لاين بث مباشر ناو كولومبيا ضد...

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تشكيل منتخب الارجنتين

حراسة المرمى: أرماني.

خط الوسط: لو سيلسو وجويدو رودريجيز وباريديس.

خط الهجوم: ميسي وأجويرو ودي ماريا.

خط الدفاع: سارافيا وبيزيلا وأوتاميندي وتاجليافيكو.

مشاهدة مباراة الارجنتين وكولومبيا مباشر كورة كول hd مباراة الارجنتين وكولومبيا مباراة ودية بث مباشر يوتيوب 15-06-2019 كوبا انريكا كورة ستار، بث مباشر مباريات كوبا امركيا 2019 اليوم، حيث يسعى منتخب الأرجنتين بقيادة مدربه سكالوني إلى تحقيق الفوز لإسعاد الجماهير وزيادة الرصيد الخاص به ضمن افتتاح منافسات المجموعة.