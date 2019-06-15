الموجز - كتب - محمد علي هاشم خدمة البث المباشر لمباراة منتخب الأرجنتين ونظيره منتخب كولومبيا، والمقامة باستاد أرينا فونتي نوفا، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة الأرجنتين و كولومبيا .. «كوبا أمريكا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.