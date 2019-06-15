أوغندا تفاجىء ساحل العاج وديا

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فاجأت أوغندا منتخب ساحل العاج وهزمته 1-صفر في مباراة ودية السبت في ابوظبي، استعدادا لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تنطلق الاسبوع المقبل في مصر.

وبدت اوغندا صلبة ومنظمة وسجلت هدف الفوز من ركلة جزاء لفاروق ميا في الدقيقة 34، بعد خطأ من القائد والمدافع سيرج اورييه.

ولم ينجح رجال المدرب ابراهيم كامارا بالمعادلة، برغم تواجد لاعبين من طراز ماكس غراديل وجوناثان كودجيا ونيكولا بيبي.

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وتخوض ساحل العاج مباراتها التحضيرية الاخيرة الاربعاء المقبل مع زامبيا، قبل خوضها البطولة القارية التي احرزت لقبها في 1992 و2015، فيما خرجت في النسخة الاخيرة من دور المجموعات.

وتلعب اوغندا في المجموعة الاولى مع مصر وجمهورية الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي، وساحل العاج في الرابعة مع المغرب وجنوب افريقيا وناميبيا.

ملخص المباراة: