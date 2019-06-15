بالفيديو.. الكونغو تتعادل مع كينيا استعدادًا لمصر في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية أمام كينيا بنتيجة 1-1 في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم إفريقيا 2019 التي تقام في مصر بين 21 يونيو و19 يوليو.

وتقدم مايكل أولونجا لصالح كينيا في الدقيقة 25 من عمر المباراة بهدف من صناعة أيوب تيمبي.

وأهدر هيدريك باكامبو ركلة جزاء في الدقيقة 51، ليفقد منتخب الكونغو فرصة التعادل في وقت مبكر من الشوط الثاني.

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وقبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة استطاع أن يتعادل ماسواكا لصالح الكونغو.

وتكون تشكيل الكونغو الذي بدأ المباراة من: ماتامبي؛ ماسواكو، تيسيراند، نيكادو، إساما مبيكو؛ مبيمبا، مولومبو؛ بولاسي، مبوتو، مبوكو إبونجي؛ باكامبو.

ويلعب المنتخب المصري أمام الكونغو ضمن المجموعة الأولى في الجولة الثانية يوم 26 يونيو الجاري.