مصدر بالأهلي: الخطيب سفيرا لأمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسول بالأهلي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أكد للنادي الأحمر اختيار محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم السبت: "حصلنا على تأكيدات من الكاف تفيد باختيار الخطيب سفيرًا للبطولة بجانب عدد من نجوم الكرة الإفريقية".

وأضاف الذي رفض الكشف عن اسمه: "تمت دعوة محمود الخطيب أيضًا لحضور مباراة الافتتاح للمسابقة"

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وأتم قائلا: "طلبنا من الكاف إرسال الدعوة بشكل رسمي".

ويفتتح المنتخب المصري مشواره في كأس الأمم بمواجهة بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

يذكر أن مصر تستضيف البطولة خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وتعد تلك النسخة هي الأكبر في تاريخ البطولة الإفريقية، حيث تقام بمشاركة 24 منتخبًا.