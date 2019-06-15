أوكرانيا تتوج بلقب مونديال الشباب للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على كوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو-(أ ش أ):

توج المنتخب الأوكراني بلقب كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم /السبت/ في المباراة النهائية للبطولة التي جرت في بولندا 2019.

وتقدم منتخب كوريا الجنوبية بهدف في الدقيقة الخامسة عن طريق لي كانج إن من ضربة جزاء، ولكن سجل فلاديسلاف سوبرياها هدفين لاوكرانيا في الدقيقتين 34 و52 ، وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة أكد هياري تزيتايشفيلي فوز أوكرانيا بتسجيله الهدف الثالث للفريق.

وكانت أفضل نتيجة سابقة لأوكرانيا في مونديال الشباب ، هي الوصول لدور الـ 16 ، بينما كان أفضل انجاز لكوريا احتلال المركز الرابع عام 1983 .