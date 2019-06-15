مصدر لمصراوي: قاسم باشا ينافس بريست وريد ستار للتعاقد مع كريم حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر مقرب من اللاعب كريم حافظ ظهير أيسر فريق وادي دجلة، عن وجود منافسة بين ثلاثة أندية للحصول على خدمات اللاعب المعار لصفوف قاسم باشا التركي.

وكان حافظ انتقل إلى صفوف قاسم باشا على سبيل الإعارة في يناير الماضي قادمًا من صفوف دجلة.

وأشار مصدر - رفض ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، إلى أن اللاعب تلقى ثلاثة عروض من أندية قاسم باشا وبريست الفرنسي وريد ستار الصربي.

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واستطاع صاحب الـ23 عامًا أن يخوض العديد من التجارب في مختلف الدوريات الأوروبية بداية من ليرس البلجيكي وأمونيا القبرصي ولانس الفرنسي وإسطنبول باشاك شهير وقاسم باشا التركيين.

وشارك حافظ في 19 مباراة رسمية خلال هذا الموسم في مختلف المسابقات بتركيا حيث صنع هدفين دون أن يسجل.

جدير بالذكر أن كريم حافظ يمتلك سبع مباريات دولية مع المنتخب المصري حيث كان آخر مشاركاته بقميص الفراعنة أمام النيجر في التصفيات الأفريقية 2019.