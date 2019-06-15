تقارير برازيلية: كينو اتفق على الرحيل عن بيراميدز ووكيله يفاوض عدة أندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشفت تقارير صحفية برازيلية، أن كينو اتفق مع إدارة نادي بيراميدز على الرحيل عن النادي في الصيف المقبل، ويعمل مدير أعماله في الوقت الحالي على حسم اسم النادي الذي سيلعب له الفترة المقبلة.

وقالت موقع "ميركادو دا بولا" البرازيلي أن كينو ينال اهتمام من جانب بالميراس وأتلتيكو مينيرو وهما ثنائي من أكبر أندية البرازيل للحصول على خدماته هذا الصيف بعد قضاء موسم واحد مع بيراميدز في الدوري المصري.

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واتفق كينو على الرحيل عن نادي بيراميدز بالرغم من الموسم الناجح الذي قضاه مع الفريق، لكن وكيل أعماله في الوقت الحالي يتفاوض مع عدة أندية لاختيار وجهته المقبلة.

وقال موقع "UOL sport" البرازيلي أن اللاعب سوف يخضع للكشف الطبي في الأيام القليلة المقبلة من أجل توقيع عقد لمدة 5 سنوات في أحد الأندية الصينية.

ولعب كينو صاحب الـ29 عامًا خلال الموسم الحالي 33 مباراة مع بيراميدز، واستطاع أن يسجل 10 أهداف ويصنع 11 في بطولتي الدوري والكأس.