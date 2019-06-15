محمود الخطيب سفيرا لكأس الأمم الأفريقية

أرسل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف” دعوة لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، لحضور حفل افتتاح وختام بطولة أمم إفريقيا 2019، عقب اختياره سفيرًا لها. واعتاد الكاف على دعوة عدد من نجوم الكرة الإفريقية القدامى فى مثل هذه البطولات. وتوج محمود الخطيب مع المنتخب المصرى ببطولة أمم إفريقيا مرة واحدة فقط عام 1986 وفاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب إفريقى عام 1983. كما توج بخمس ألقاب إفريقية مع الأهلى بواقع بطولتى دورى أبطال إفريقيا و3 بطولات أبطال الكؤوس بجانب إحرازه 37 هدفا مع الأهلى فى البطولات الإفريقية وكان الهداف التاريخى حتى 2012.

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