قرعة كأس ألمانيا: بايرن يواجه كوتبوس ودورتموند يلتقي بطلاً سابقاً

يستهل فريق بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بمواجهة فريق إنيرجي كوتبوس، المنافس بالدرجة الرابعة، وذلك بعدما أوقعتهما القرعة التي أجريت يوم السبت في مواجهة بعضهما بعضا، فيما يلتقي بوروسيا دورتموند مع يوردينغين.

ويلتقي بايرن ميونخ، الفائز بالثنائية المحلية الموسم الماضي، مع كوتبوس للمرة الأولى منذ هبوطه من الدوري الألماني الممتاز “بوندسليغا” في 2009.

ويلتقي لايبزيغ، وصيف بطل الكأس، مع مضيفه أوسنابروك، الذي صعد لدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، بينما يستضيف يوردينغين فريق دورتموند. وفاز يوردينغين بلقب الكأس في 1985، بعد فوزه على بايرن ميونخ في المباراة النهائية، ولكنه يلعب حاليا في دوري الدرجة الثالثة.

فيما يلعب فريق سالمروهر، المنافس بالدرجة السادسة، مع ضيفه هولستين كيل. ويلتقي فريق أتلاس ديلمينهورست، المنافس بالدرجة الخامسة، مع فيردر بريمن الفائز بكأس ألمانيا ست مرات.

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وسيكون أمام آينتراخت فرانكفورت، الفائز باللقب في 2018، رحلة قصيرة لمواجهة فريق فالدهوف مانهيم، فيما يلعب لوبيك مع سانت باولي، فيما يلعب إنغولشتاد مع نورنبرغ، بينما يلعب كايزرسلاوترن مع فريق ماينز.

ويستضيف دروشتيرسن أسل، المنافس بالدرجة الرابعة، والذي خسر بصعوبة أمام بايرن ميونخ صفر – 1 العام الماضي، فريق شالكه، بينما يستضيف ساندهاوسن فريق بوروسيا مونشنغلادباخ. وسيكون فريق جيرمينيا هالبرستيد هو منافس فريق يونيون برلين، بينما يلعب هرتا برلين مع إيشستايت، الذي يرجح أن يقوم بنقل المباراة من ملعبه المعتاد.

وستقام المباريات خلال الفترة من 9 إلى 12 أغسطس، فيما تقام المباراة النهائية يوم 23 مايو 2020 في ملعب برلين الأولمبي.