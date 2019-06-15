أكد عمرو جمال مهاجم فريق الأهلي أن الحديث عن رحيله يتردد منذ وقت لآخر موضحاً أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة والفترة الأخيرة كانفي إجازةعائلية ولم يطلب الرحيل.
وأوضح جمال أن الموسم الماضي لم يستفد منه على الإطلاق ولكنه يحاول الاستفادة
وأكد أنه يملك عروضاً خارج مصر ولكن كل تركيزه في الفترة الأخيرة انصب على خوض التدريبات بكل قوة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو جمال: لم أطلب الرحيل عن الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.