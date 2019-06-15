عمرو جمال: لم أطلب الرحيل عن الأهلي

أكد عمرو جمال مهاجم فريق الأهلي أن الحديث عن رحيله يتردد منذ وقت لآخر موضحاً أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة والفترة الأخيرة كان

في إجازةعائلية ولم يطلب الرحيل.

وأوضح جمال أن الموسم الماضي لم يستفد منه على الإطلاق ولكنه يحاول الاستفادة

منه لما هو قادم خاصة أن هناك سوء حظ بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها.

وأكد أنه يملك عروضاً خارج مصر ولكن كل تركيزه في الفترة الأخيرة انصب على خوض التدريبات بكل قوة.