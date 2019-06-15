سيف عيسى يتوج بذهبية بطولة لوكسمبرج المفتوحة للتايكوندو

فاز سيف عيسى لاعب منتخب مصر الوطني للتايكوندو بالميدالية الذهبية في منافسات وزن -٨٠ كجم ببطولة لوكسمبرج المفتوحة G1 المقامة يومي ١٥ و ١٦ يونيو الجاري.

و توج عيسى بالذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب اليونان ابوستولوس تيليكوستوجلو بنتيجة ١٩-٩. و كان عيسى قد فاز في مباراة نصف النهائي على اللاعب الاسرائيلي اولكسندر فيليبوف بنتيجة ٢-صفر. و فاز عيسى في

دور ربع النهائي على لاعب سان مارينو دانييل ليرديني بنتيجة ١٨-٤.

و تعد هذه الميدالية هي الأولى لسيف عيسى بعد عودته من الإصابة بالرباط الصليبي التي لحقت به في نهاية العام الماضي.

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وكان عيسى قد حقق العام الماضي نتائج متميزة حيث توج ببرونزيتين في بطولتي الجائزة الكبرى بتايوان و مانشستر.

و بعد عيسى هو اللاعب المصري الوحيد الذي فاز ب ٤ ميداليات ببطولات الجائزة الكبرى و نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو. حيث توج عيسى بفضية نهائي الجائزة الكبرى ٢٠١٦، و فضية بطولة الجائزة الكبرى بالمغرب ٢٠١٧، و برونزية الجائزة الكبرى تايوان G4 التي أقيمت سبتمبر الماضي، ثم برونزية الجائزة الكبرى مانشستر.

بالإضافة إلى ذلك فقد حقق عيسى أفضل تصنيف عالمي للاعب مصري حيث احتل قمة التصنيف العالمي للتايكوندو ثلاث مرات خلال عام ٢٠١٧ في وزن -٧٤ كجم (مارس، و مايو، و يونيو).