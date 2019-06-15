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برشلونة يسعى لضم مدافع دورتموند

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قدم نادي الإسباني عرضا لنادي بروسيا دورتموند الألماني لضم ظهيره الأيسر رافائيل جيريرو

مقابل ٢٥ مليون جنية إسترليني .

وقالت الصحيفة البريطانية أن برشلونة يسعى لضمان وجود بديل متميز لظهيره خوردي البا حتى لا يتعرض لأي مطبات فنية خلال الموسم المقبل .

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