تلقى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر واختياره سفيراً للبطولة التي تستضيفها أرض الفراعنة في الفترة بين 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. للبطولة التي تستضيفها أرض الفراعنة في الفترة بين 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وكان أسطورة الكرة المصرية قد حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطني عام 1986 بخلاف تتويجه بلقب أفضل لاعب في أفريقيا عام 1983. ووجه الاتحاد الأفريقي "كاف" دعوة سابقة للخطيب لحضور قرعة بطولة الأمم الأفريقية 2019 في الأهرامات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. الخطيب سفيرا لأمم أفريقيا في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.