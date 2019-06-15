ميدو: مصر تملك لاعبي تايكوندو على أعلى مستوى ولكن

أكد محمد شعبان "ميدو" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو أن منتخب مصر للتايكوندو يمتلك لاعبين أكفاء يتمتعون بمهارات عالية و لديهم خبرات تفوق اللاعبين المنافسين لهم، وليس فقط هداية ملاك وسيف عيسى.

وقال ميدو في تصريحات خاصة، أنه رغم ذلك لم يظهر لاعبو منتخب مصر بمستوى لائق خلال بطولة العالم بمانشستر بإستثناء

اللاعب محمد فرج، وهذا يدل على أن هناك خللا ما في المنظومة، و قبل أن نقيم اللاعبين يجب أن ندرس المعطيات و ما تم تقديمه لهم، هل خاض لاعبو المنتخب المصري بطولات كافية قبل بطولة العالم ؟ و هل تم توفير مناخجيد لعمل المدربين ؟ و هل خاضوا بطولات على مستوى مناسب بالمقارنة بأقرانهم ؟.

فجميع لاعبي العالم يخوضون في العام على الأقل ١٥ بطولة بواقع ١٠ بطولات دولية و ٥ بطولات رسمية و هي بطولات العالم و الجائزة الكبرى و البطولات القارية، بالاضافة إلى أن التايكوندو ليس لاعب و مدرب فقط بل يشمل دعم فني و دعم لوجيستيكي. فيجب أن أوفر للاعب المناخ الصحي من أجل تحقيق إنجازات.