مدرب إنبي يعرض أسماء الراحلين ويبقى على " لوكومبي"

عرض على ماهر المدير الفني لإنبي قائمة أسماء الراحلين مع نهاية الموسم على إدارة النادي، وطرح بعض المراكز التي تحتاج لتدعيم استعدادا للموسم الجديد خاصة في مراكز الدفاع وظهيري الجنبوالديفندر والمهاجم الصريح.
وعلمت الوفد أن عمرو الحلواني ومحمد شوقي قد تم بالفعل إعطاء الضوء الأخضر لهما للرحيل بجانب الأفريقيين الايفواري ياسو
وهناك ارتياح للإبقاء على الكونغولى شيدراك لوكومبي خاصة أنه صغير السن 22 سنة وأمامه فرصة كبيرة للنضح الكروي.
ويبحث الجهاز الفني عن ضالته وتعويض رحيل الأفريقيين من خلال ضم عناصر مميزة في المراكز الشاغرة من خلال بطولة الأمم الأفريقية.
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