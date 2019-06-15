بالصور.. ماجد عبدالتواب يتوج بلقب بطولة كأس ياسين منصور للجولف

توج ماجد عبدالتواب لاعب منتخب مصر للجولف بكأس ياسين منصور في نسختها الرابعة بعدما أحرز المركز الأول في منافسات الرجال بالبطولة والتي تعد إحدى كبريات البطولات المحلية للجولف .

وقام بتسليم الكأس إلى ماجد عبد التواب رئيس اتحاد الجولف المهندس أيمن حسين ونائبه تيمور أبو الخير اللذين قاما بتوزيع الجوائز على جميع الفائزين والفائزات في البطولة.

استطاع ماجد عبد التواب أن ينهي البطولة بتسديد 145 ضربة مسجلا ضربة واحدة فوق المعدل

ليتوج باللقب ويعود بلقب كأس ياسين منصور إلى القاهرة بعدما قضت سنواتها الثلاث الماضية فى احضان عائلة أبو العلا بالإسكندرية حيث فاز باللقب فى النسختين الأولى والثالثة بطل مصر عيسي أبو العلا الذى تحول إلى عالم المحترفين بينما فاز بها في النسخة الثانية والده البطل المخضرم عمرو أبو العلا .

وشهد اليوم الثانى من البطولة تغييرات فى مراكز

الترتيب وكما العادة في رياضة الجولف المثيرة حيث تقدم للمركز الثانى لاعب منتخب مصر ونادي سبورتنج ممدوح الشيخ وتلاه ثالثا عمرو ناجي وجاء رابعا تيمور أبو الخير.

وتوجت اللاعبة كارول كيرنمير بلقب السيدات وتبعتها بالمركز الثانى مها السنوسي .

فيما حقق بطل العالم السابق فى الاسكواش عمرو شبانة المركز الأول للرجال فى منافسات النت باحتساب الهانديكاب مستوى اللعب وتلاه ثانيا لى شالكلى وتيمور أبو الخير ثالثا بينما فازت إيمان إبراهيم بالمركز الأول لسيدات النت و تلتها نجلاء عطا الله بالمركز الثانى والتى فازت أيضا بجائزة لاعبة العام فى النادى أيضا.

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