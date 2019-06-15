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تشكيل مباراة بيرو وفنزويلا في كوبا أمريكا

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أعلن منتخبي بيرو وفنزويلا عن تشكيل الفريقين للمواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات المجموعة الأولى في  بطولة كوبا أمريكا.

وجاء تشكيل بيرو كالتالي:

بيدرو جاليسي لحراسة المرمى

 ميجويل تروكو و لويس إبرام و  كارلوس زامبرانو و

لويس ادفينكولا لخط الظهر

يوشيمار يوتن و ريناتو تابيا و  كريستوفر جونزاليس و كريستيان كويفا لخط الوسط

جيفيرسون فارفان وباولو جيريرو لخط الهجوم

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في حين ضم تشكيل فنزويلا كلا من:

فولكر فيرنياز لحراسة المرمى

روبرتو روساليس و خوان كانسيلو و مايكل فيلانوفا و لويس ماجو لخط الدفاع

 توماس رينكون و جونيور مورينو و انخيل  هيريرا لخط الوسط

 خوان موريليو و  جيفيرسون سافارينو و سولومون ريندون لخط الهجوم

وكان منتخب البرازيل قد حقق الفوز في أولى مباريات المجموعة على منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف نظيفة.

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