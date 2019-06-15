تشكيل مباراة بيرو وفنزويلا في كوبا أمريكا

أعلن منتخبي بيرو وفنزويلا عن تشكيل الفريقين للمواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا.

وجاء تشكيل بيرو كالتالي:

بيدرو جاليسي لحراسة المرمى

ميجويل تروكو و لويس إبرام و كارلوس زامبرانو و

لويس ادفينكولا لخط الظهر

يوشيمار يوتن و ريناتو تابيا و كريستوفر جونزاليس و كريستيان كويفا لخط الوسط

جيفيرسون فارفان وباولو جيريرو لخط الهجوم

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في حين ضم تشكيل فنزويلا كلا من:

فولكر فيرنياز لحراسة المرمى

روبرتو روساليس و خوان كانسيلو و مايكل فيلانوفا و لويس ماجو لخط الدفاع

توماس رينكون و جونيور مورينو و انخيل هيريرا لخط الوسط

خوان موريليو و جيفيرسون سافارينو و سولومون ريندون لخط الهجوم

وكان منتخب البرازيل قد حقق الفوز في أولى مباريات المجموعة على منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف نظيفة.