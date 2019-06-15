أعلن منتخبي بيرو وفنزويلا عن تشكيل الفريقين للمواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا.
وجاء تشكيل بيرو كالتالي:
بيدرو جاليسي لحراسة المرمى
ميجويل تروكو و لويس إبرام و كارلوس زامبرانو ولويس ادفينكولا لخط الظهر
يوشيمار يوتن و ريناتو تابيا و كريستوفر جونزاليس و كريستيان كويفا لخط الوسط
جيفيرسون فارفان وباولو جيريرو لخط الهجوم
في حين ضم تشكيل فنزويلا كلا من:
فولكر فيرنياز لحراسة المرمى
روبرتو روساليس و خوان كانسيلو و مايكل فيلانوفا و لويس ماجو لخط الدفاع
توماس رينكون و جونيور مورينو و انخيل هيريرا لخط الوسط
خوان موريليو و جيفيرسون سافارينو و سولومون ريندون لخط الهجوم
وكان منتخب البرازيل قد حقق الفوز في أولى مباريات المجموعة على منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل مباراة بيرو وفنزويلا في كوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.