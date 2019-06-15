رونالدو يحتفظ بالرقم القياسي لحضور الجماهير مؤتمر تقديمه

أكد موقع نادي ريال مدريد الرسمي وصحيفة الماركا الإسبانية أن حضور ٥٥ ألف متفرج إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو بمدريد لتقديم هازارد نجم ريال مدريد القادم من تشيلسي الانجليزي ليس هو الرقم القياسي لعددالمتفرجين لتقديم نجوم الدوري الاسباني .
وقالت صحيفة الماركا أن حضور ٧٥ ألف متفرج تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند تعاقده مع ريال مدريد مازال هو
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