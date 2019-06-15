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رونالدو يحتفظ بالرقم القياسي لحضور الجماهير مؤتمر تقديمه

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أكد موقع نادي الرسمي وصحيفة الماركا الإسبانية أن حضور ٥٥ ألف متفرج إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو بمدريد لتقديم هازارد نجم ريال مدريد القادم من الانجليزي ليس هو الرقم القياسي لعدد

المتفرجين لتقديم نجوم الدوري الاسباني .

وقالت صحيفة الماركا أن حضور  ٧٥ ألف متفرج تقديم النجم البرتغالي عند تعاقده مع ريال مدريد مازال هو

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الرقم القياسي يليه حضور ٦٥ ألف متفرج في ملعب كامل هو لتقديم النجم الأسطوري دييجو مارادونا عند تعاقده مع في الثمانينات ثم جاء النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش في المركز الثالث عند تعاقده مع برشلونة أيضا في المركز الثالث حيث حضر ٦٠ ألف متفرج.
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