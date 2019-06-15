اونلاين | يلا شوت beIN MAX مشاهدة مباراة بيرو وفنزويلا بث مباشر كورة لايف peru vs venezuela رابط مباراة بيرو مباشر يوتيوب live

بيرو وفنزويلا بث مباشر , كوبا امريكا البرازيل 2019 الدور الاول المجموعة الاولي اللقاء الاول , في ملعب جريميو ارينا في البرازيل سنكون علي موعد مع مباراة منتخبي بيرو وفنزويلا في لقاء لحساب الجولة الاولي من منافسات المجموعة الاولي من كوبا امريكا المجموعة التي تضم صاحب الضيافة والتنظيم المنتخب البرازيلي.

المواجهات بين المنتخبين دائما ما تكون غاية في الندية والاثارة والدليل علي ذلك مواجهات تصفيات كاس العالم الاخيرة التي انتهت المباراتين فيهما بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق وعن اخر مواجهة بين المنتخبين في الكوبا في نسخة 2015 قد انتهت بتفوق المنتخب البيروفي بهدف نظيف.

بيرو وفنزويلا بث مباشر

بطاقة مباراة اليوم.

كوبا امريكا 2019

دور المجموعات

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المجموعة الاولي

الجولة الاولي

القناة الناقلة.

بين سبورتس ماكس

موعد المباراة

يوم السبت 15 يونيو 2019

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية