رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. بعد حسم الصفقة الكبري البرسا ينقض على النجم الكبير وفالفيردي يقرر رحيل نجمي البلوجرانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. بعد حسم الصفقة الكبري البرسا ينقض على النجم الكبير وفالفيردي يقرر رحيل نجمي البلوجرانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت الموافق 15/6/2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الاول بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم السبت:

الكشف عن تشيكلة برشلونة بعد حسم صفقة جريزمان

يقترب نادي برشلونة الاسباني، خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان ميجيل أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد قد أعلن أن الفرنسي أنطوان جريزمان قد توصل لاتفاق مع برشلونة منذ شهر مارس الماضي وأيام قليلة وسيعلن عن الصفقة. ويتوقع أن تكون تشكيلة برشلونة بعد ضم أنطوان جريزمان كالآتي: حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: سيميدو - جيرارد بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا خط الوسط: فرينكي دي يونج - آرثر - فيليب كوتينيو خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي

برشلونة يستهدف ضم نجم بوروسيا دورتموند

كرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع البرتغالي رافائيل جيريرو، ظهير بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "سبورت" أن التعاقد مع الدولي البرتغالي لن يكلف النادي الكتالوني أكثر من 25 مليون يورو.

وينتهي عقد جيريرو مع أسود الفيستيفال بنهاية الموسم المقبل، حيث تشير التقارير إلى عدم رغبته في تمديد تعاقده مع النادي الألماني، وذلك يسهل مهمة برشلونة في حسم الصفقة.

و يستطيع "جيريرو" شغل مركز الظهير الأيسر، بالإضافة لقدرته على اللعب كجناح.

كوتينيو يوجة رسالة مؤثرة إلى جماهير برشلونة

حرص فيليب كوتينيو، صانع ألعاب برشلونة والبرازيل على توجيه رسالة خاصة لجماهير فريقه الإسباني بعد تألقه في مباراة منتخب بلاده التي انتهت بالفوز على بوليفيا 3-0 فجر السبت في افتتاح بطولة كوبا أمريكا.

وقال كوتينيو في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية "ليس لدي الكثير لأقوله لجماهير برشلونة، وممتن جدا للمساندة القوية التي أجدها منهم دائما".

وأضاف: "عشت أوقاتا صعبة في الملعب الموسم الماضي، لأنني لم أقدم المستوى المتوقع، ولكن هذا وارد في كرة القدم، وسأعمل بجدية من أجل تحسين مستواي".

وعبر "كوتينيو" عن سعادته بتسجيله هدفين في مباراة افتتاح كوبا أمريكا وقيادة منتخب البرازيل للفوز على بوليفيا 3-0 .

نجم ريال مدريد السابق: لا أمانع في الانضمام لبرشلونة واللعب بجانب ميسي

لا أمانع باللعب لصفوف برشلونة فهناك سألعب بجانب ليونيل ميسي"، بهذه الكلمات صرح النجم الأرجنتينى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي أنه لا يمانع اللعب لصفوف برشلونة الإسبانى بسبب تواجد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، ولكن أكد على إرتباطه بعقد مع فريقه الفرنسي.

وصرح دى ماريا اليوم فى تصريحات صحفية، ليونيل ميسي هو أفضل لاعب فى التاريخ بكل تأكيد فهو يفعل أشياء لا تصدق وأنا أستمتع باللعب بجواره مع منتخب الأرجنتين وأحب أن أشاهده.

وأختتم حديثه قائلاً :"لقد سبق لى الحصول على فرصة للعب فى برشلونة لكنى لم أفعل ذلك.

ويذكر أن دى ماريا لعب لسنوات مع ريال مدريد فى إسبانيا قبل أن ينتقل لصفوف الفريق الباريسي.

باريس جيرمان يوجه ضربة موجعة إلى برشلونة

أفاد تقرير إسباني، اليوم السبت، أن نادي باريس سان جيرمان يجهز مبلغ ضخم في الميركاتو الصيفي للرد على برشلونة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" إن النادي الباريسي يدخل هذا الموسم في الانتقالات الصيفية بلا حدود إقتصادية، وأن هدفه الأساسي هو خطف المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من برشلونة.

وأوضحت أن باريس جيرمان بعد الفشل في إقناع الهولندي فرينكي دي يونج بالقدوم إلى ملعب حديقة الأمراء، وتكرار نفس الطريقة مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد السابق.

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كما ان كل المؤشرات تتجه إلى توقيعه لصالح باريس سان جيرمان بعد تجميد برشلونة للعرض المالي المقدم لمدافع اياكس.

وسبق أن كشفت تقارير إسبانية أن سان جيرمان قدم عرضا ضخم بـ 12 مليونًا كراتب سنوي بينما كان برشلونة عرض يبلغ 6 ملايين يورو سنوياً.

خبر سار بشأن إنضمام جريزمان الى برشلونة

كشفت تقارير إسبانية عن إعلان برشلونة لموعد إنضمام النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى صفوفه بعد إعلان اللاعب مغادرة فريقه السابق أتليتكو مدريد .

ووفقاً للصحيفة "موندو ديورتيفو" الإسبانية أن منذ إعلان جريزمان عن رحيله من الروخوبلانكوس منذ اسبوعين وترددت الأخبار بتعاقده مع برشلونة إلا أن المدير التنفيذي لأتليتكو مدريد ميجيل أنخيل جيل مارين أعلن منذ يومين أن لاعبهم السابق جريزمان سينتقل الى النادي الكتالوني.

كما صرح مارين في تصريحات لـ صحيفة "لموفيستار+"الإسبانية: " أنا صريح جداً بشأن النادي الذي سيلعب له جريزمان منذ مارس الماضي وهي نادي برشلونة."

وجاءت تصريحات مدير التنفيذي لأتليتكو مدريد لتزيد الأمر تشويقا لجماهير البرسا كما صرح جريزمان في وقت سابق : "أنا أعرف النادي المستقبلي بالنسبة لي."

وتابعت الصحيفة أن جريزمان سينضم إلى النادي الكتالوني في 14 يوليو .

كما يذكر أن الشرط الجزائي في عقد جريزمان سيقل في 1 يوليو من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو هذا حسب عقده مع أتلتيكو مدريد.

برشلونة يصارع باريس سان جيرمان على صفقة جديدة

دخل مسئولو نادي برشلونة الإسباني، في مفاوضات مع البرتغالي رافاييل جوريرو، ظهير أيسر بوروسيا دورتموند الألماني لضمه لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة تواصل مع رافاييل جوريرو في الفترة الأخيرة من أجل إقناعه بالانتقال لصفوف البارسا في الصيف الجاري.

ويخطط برشلونة للتعاقد مع ظهير أيسر مميز خلال هذا الصيف هذا الصيف، ليكون بديل قوي لجوردي ألبا.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة يواجه منافسة من باريس سان جيرمان على ضم الدولي البرتغالي في الصيف الجاري.

فالفيردي يحسم مصير ثنائي برشلونة من الرحيل

أفصح مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي عن موقفه في بيع نجمي الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً للصحيفة الكتالونية "موندو ديبورتيفو" فإن مدرب برشلونة كان مرن في معاملته مع حسم موقف كوتينيو، لا سيما حال إتمام صفقة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان الراحل عن أتليتكو مدريد.

وأكدت الصحيفة بأن فالفيردي ليس لديه مانع من بيع النجم البرازيلي، حال إتمام التعاقد مع الفرنسي جريزمان .

ونفس الحال أيضاً ينطبق على النجم الكرواتي راكيتيتش، حيث تقبل فالفيردي فكرة رحيله في حال وصول عرض مناسب له.

كما أن السبب وراء ذلك أن كوتينيو لم يقدم مستواه المعهود منذ إنضمامه إلى كتالونيا في العام الماضي، بينما يسعى النادي للتخلص من خط الوسط الكرواتي بعد التعاقد مع النجم الهولندي دي يونج القادم من أياكس الهولندي.

بعد حسم الصفقة الكبري.. برشلونة يحلم بضم هذا اللاعب

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني مازال يحلم بالتعاقد مع النسماوي دافيد ألابا الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن حلم إدارة البلوجرانا هو شراء ألابا من بايرن ميونيخ، فاللاعب قد يغادر الفريق الألماني هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة، إلى أن عملية انتقال نجم العملاق البافاري إلى صفوف الفريق الكتالوني قد تكلف 60 مليون يورو، كما أن إدارة البرسا تتابع أيضًا بدائل أخري.

وأشارت التقارير الصحيفة إلى برشلونة حسم صفقة أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

فالفيردي يختار مركز جريزمان الجديد مع برشلونة (مفاجأة كبري)

بات نادي برشلونة الإسباني قريب من الإعلان عن صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن برشلونة يملك الكثير من التقارير الفنية تؤكد مقدرة غريزمان اللعب بخط الوسط بدل أرتورو فيدال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني يدرس هذه التقارير في حالة إتمام الصفقة بشكل نهائي.