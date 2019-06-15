رياضة | إنتر ميلان يحسم ملف إيكاردي بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يحسم ملف إيكاردي بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تطورات جديدة، بشأن المفاوضات بين النجم الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاري، وإدارة ناديه إنتر ميلان الإيطالي.

وأفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فـ الآن يمكن إستبعاد نظرية عدم استدعاء إيكاردي لمعسكر إنتر ميلان التحضيري، لأن الإنتر سيعرض نفسه لقضايا قانونية من جانب اللاعب.

وفي السياق ذاته، فإن ذلك سيساهم بانخفاض القيمة السوقية للاعب أيضاً، ومن ثم فإن الإنتر يريد مبادلته بديبالا لاعب يوفنتوس أو بيعه بما لا يقل عن 70مليون..