رياضة | نجاح الحكام المصريين في اختبار كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجاح الحكام المصريين في اختبار كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد معسكر حكام امم افريقيا، نجاح ابراهيم نور الدين ومحمود البنا في اجتياز اختبارات الجري التي اقيمت في ملعب جهاز الرياضة العسكري.

واختارت لجنة حكام الكاف إبراهيم نور الدين وجهاد جريشة وأمين عمر كحكام ساحة، وأحمد حسام طه وتحسين أبو السادات ومحمود الرجال كمساعدين.

وتستضيف مصر نهائيات الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة بتاريخ البطولة.