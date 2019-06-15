رياضة | أحمد حسن يهاجم منتقديه برسالة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يهاجم منتقديه برسالة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم أحمد حسن لاعب الأهلي وقائد منتخب مصر السابق منتقديه عبر السوشيال ميديا، بعد غياب الصقر عن قائمة أفضل 30 لاعبا في تاريخ إفريقيا، والتي شهدت تواجد 4 لاعبين مصريين.

وكتب " الصقر " عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر " قائلا : " وييجوا شويه معاتيه بتحركهم السوشيال ميديا ويقولك هو عمل ايه ".

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