رياضة | أحمد حسن يهاجم منتقديه برسالة نارية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يهاجم منتقديه برسالة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هاجم أحمد حسن لاعب الأهلي وقائد منتخب مصر السابق منتقديه عبر السوشيال ميديا، بعد غياب الصقر عن قائمة أفضل 30 لاعبا في تاريخ إفريقيا، والتي شهدت تواجد 4 لاعبين مصريين.
وكتب " الصقر " عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر " قائلا : " وييجوا شويه معاتيه بتحركهم السوشيال ميديا ويقولك هو عمل ايه ".
وتابع " على فكره من السهل تشويه وتزييف أى حاجه إلا التاريخ والأرقام .. ده القافلة تسير".
يذكر أن أحمد حسن من اكثر لاعبي كره القدم فى العالم خوضا للمباريات الدولية ،وحصل مع منتخب مصر على بطوله كأس الامم الأفريقية ٤ مرات ، وفاز بجائزه احسن لاعب فى كأس امم افريقيا فى عام ٢٠٠٦.