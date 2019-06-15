رياضة | تريزيجه يقود تشكيل الفراعنة المتوقع أمام غينيا وصلاح احتياطيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجه يقود تشكيل الفراعنة المتوقع أمام غينيا وصلاح احتياطيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة غينيا، وديًا.

وتعتبر مباراة غنيا، هي الاختبار الأخير للفراعنة، قبل افتتاح مشواره بنهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ أجيري، بطريقة 4_3_3، مع الدفع بعدد من العناصر والتي غابت عن ودية تنزانيا الأخيرة، للوقوف على مستواهم الفني قبل البطولة.

ومن المقرر أن يدفع أجيري بالثلاثي وليد سليمان ومحمد النني، ومحمود تريزيجه، بالتشكيل الأساسي، مع الإبقاء على محمد صلاح بمقاعد البدلاء على أن يدفع به بالربع ساعة الأخيرة باللقاء.

Advertisements

ومن المتوقع يتكون تشكيل المنتخب أمام غينيا كالآتي:-

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي.

خط الوسط: محمد النني - عبدالله السعيد - طارق حامد

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - عمرو وردة - وليد سليمان.