رياضة | برشلونة يستهدف ضم نجم بوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستهدف ضم نجم بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع البرتغالي رافائيل جيريرو، ظهير بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "سبورت" أن التعاقد مع الدولي البرتغالي لن يكلف النادي الكتالوني أكثر من 25 مليون يورو.

وينتهي عقد جيريرو مع أسود الفيستيفال بنهاية الموسم المقبل، حيث تشير التقارير إلى عدم رغبته في تمديد تعاقده مع النادي الألماني، وذلك يسهل مهمة برشلونة في حسم الصفقة.

و يستطيع "جيريرو" شغل مركز الظهير الأيسر، بالإضافة لقدرته على اللعب كجناح.