رياضة | مدرب الزمالك يكشف حقيقة رحيله عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك يكشف حقيقة رحيله عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نبيل محمود المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك حقيقة رحيله عن الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة وعدم استمراره في منصبه.

وقال رامبو في تصريحات خاصة "سمعت بالأمر في وسائل الإعلام لكن لم يتحدث معي أي مسئول بشأن رحيلي عن الفريق".

وأكمل " احترم وجهة نظر الإدارة سواء ببقائي أو رحيلي وسأدعم أي فرد يتولى المهمة بدلا مني".