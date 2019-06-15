رياضة | ماجد عبد التواب يتوج بكأس منصور الرابعة للجولف

توج لاعب منتخب مصر ونادى بالم هيلز للجولف بكأس ياسين منصور فى نسختها الرابعة بعدما احرز المركز الاول فى منافسات الرجال ببطولة نادى بالم هيلز السنوية احدى كبريات البطولات المحلية للجولف .

وقام بتسليم الكأس الى ماجد عبد التواب رئيس اتحاد الجولف المهندس ايمن حسين ونائبه تيمور ابو الخير اللذين قاما بتوزيع الجوائز على جميع الفائزين والفائزات فى البطولة .

استطاع ماجد عبد التواب ان ينهى البطولة بتسديد 145 ضربة مسجلا ضربة واحدة فوق المعدل ليتوج باللقب ويستقر بكأس ياسين منصور بالقاهرة بعدما قضت سنواتها الثلاث الماضية فى احضان عائلة ابو العلا بالإسكندرية حيث فاز باللقب فى النسختين الاولى والثالثة بطل مصر عيسي ابو العلا الذى تحول إلى عالم المحترفين بينما فاز بها فى النسخة الثانية والده البطل المخضرم عمرو ابو العلا . Advertisements

وشهد اليوم الثانى من البطولة تغييرات فى مراكز الترتيب وكما العادة فى رياضة الجولف المثيرة حيث تقدم للمركز الثانى لاعب منتخب مصر ونادى سبورتنج ممدوح الشيخ وتلاه ثالثا عمرو ناجى وجاء رابعا تيمور ابو الخير.

وتوجت اللاعبة كارول كيرنمير بلقب السيدات وتبعتها بالمركز الثانى مها السنوسي .

فيما حقق بطل العالم السابق فى الاسكواش عمرو شبانة المركز الاول للرجال فى منافسات النت باحتساب الهانديكاب مستوى اللعب وتلاه ثانيا لى شالكلى وتيمور ابو الخير ثالثا بينما فازت ايمان ابراهيم بالمركز الأول لسيدات النت و تلتها نجلاء عطالله بالمركز الثانى والتى فازت ايضا بجائزة لاعبة العام فى النادى ايضا .