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رياضة | التشكيل الأساسي لمباراة بيرو وفنزويلا في كوبا أمريكا

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أعلن ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب فنزويلا، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : جاليسي.

خط الدفاع : زامبرانوا - ادفينكولا - إبرام - ميجيل تراسو.

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خط الوسط : جونزاليس - تابيا - يوتان - كويفا.

خط الهجوم : فرفان - جيريرو.

بينما جاءت التشكيلة الأساسية لمنتخب فنزويلا :-

فارينز - فيلانويفا - ماجو - جوان - روساليس - جونيو ماريانو - هيريرا - رينكون - جيفرسون سافريانو - موريلو - سالمون روندون.

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