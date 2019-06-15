رياضة | التشكيل الأساسي لمباراة بيرو وفنزويلا في كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الأساسي لمباراة بيرو وفنزويلا في كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب فنزويلا، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-