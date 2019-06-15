رياضة | جدول ترتيب هدافي الدوري التونسي عقب نهاية الجولة الختامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب هدافي الدوري التونسي عقب نهاية الجولة الختامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار مساء اليوم السبت، على بطولة الدوري التونسي، بعد نهاية الجولة السادسة والعشرون والأخيرة من عمر المسابقة.

وكان الترجي التونسي قد حصد لقب بطولة الدوري، ليغرد منفردًا في الصدارة مبتعدًا عن صراع الجولات الأخيرة للبطولة.

ولم يطرأ على الجولة الأخيرة بمسابقة الدوري التونسي أي تعديل على ترتيب أول خمسة هدافين بالمسابقة، حيث توج طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي بالتتويج بلقب هداف الدوري التونسي مناصفة مع فراس شواط مهاجم الصفاقسي.

وجاء ترتيب هدافي الدوري التونسي كالتالي:

الترتيب / عدد الأهداف

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1- طه ياسين الخنيسي 10

1- فراس شواط 10

2- إسماعيل دياكيتي 9

2- ياسين الشماخي 9

3- رفيق كابو 7