رونالدو يكشف عن هوية منتخبه المفضل في كوبا أمريكا "فيديو"

كشف اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ومهاجو يوفنتوس، عن هوية المنتخب الذي سيشجعه في بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي تقام في البرازيل.

وقال رونالدو، في بث مباشر، عبر حسابه على انستجرام، الجميع يظن أنني أكره منتخب الأرجنتين، ولكن هذا محال فصديقتي جورجينا من الأرجنتين وبكل تأكيد أحب منتخب الأرجنتين.

وأضاف:"نعم، أدعم راقصي التانجو في بطولة كوبا أمريكا، من أجل جورجينا، سيكون أمر رائع أ، يفوزوا باللقب".

وكان الشائعات تشير دائمًا أن رونالدو، يكره منتخب الأرجنتين بسبب وجود منافسة بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو ما نفاه رونالدو.

وكان رونالدو، قد فاز قبل أيام ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على المنتخب الهولندي بهدف نظيف.