توصلت إدارة النادي الأهلي الي إتفاق مع نظيرتها في نادي التعاون للتعاقد مع طلال العبسي خلال الانتقالات الصيفية الحالية. ويحتاج أهلي جدة لتدعيم الدفاع، في ظل رغبة محمد آل فتيل في الرحيل، وابتعاده عن مستواه الفترة الأخيرة. الأهلي انهى الاتفاق على المقابل المادي للصفقة، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة. العبسي صاحب “26 عاماً” كان قد ظهر بمستوي مميز خلال الموسم الماضي وساهم في فوز السكري بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين يذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع خالد البركة الظهير الأيسر للحزم، حتى عام 2024.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. الأهلي على أعتاب ضم مدافع التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.