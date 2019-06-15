الجهاز الفنى لغينيا يعاين ملعب استاد جامعة الاسكندرية

قام وفد من منتخب غينيا اليوم السبت بجولة تفقدية لملعب استاد جامعة الإسكندرية الذى يستضيف تدريبات المنتخب الغيني خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تنطلق في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.

ورافقهم خلال تلك الجولة مدير المكتب الفنى لمجموعة الإسكندرية احمد فاروق.

ونالت ارضية ملعب استاد الجامعة استحسان اعضاء وفد منتخب غينيا ، كما اشاد الوفد بتجهيزات الملعب وغرف خلع الملابس.

ويلعب منتخب غينيا ضمن فرق المجموعة الثانية التى تستضيفها الإسكندرية وتضم منتخبات نيجيريا ، مدغشقر ، بوروندى.