محكمة فرنسية ترفض ادعاءات بي إن ضد عرب سات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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رفضت المحكمة المدنية في باريس الادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا ضد منظمة الاتصالات الفضائية العربية «عرب سات»، وطالبتها بدفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات.
من جانبها رحبت المنظمة بحكم رئيسة المحكمة الصادر في 13 يونيو الحالي، مشيدة بنزاهة القضاء الفرنسي، الذي تعامل مع مزاعم القناة التابعة لشبكة الجزيرة القطرية بكل احترافية ومهنية.
وقالت في بيانها «إن حكم القضاء الفرنسي الذي رفض جميع ادعاءات beIN، جاء تأكيدا على سلامة موقف المنظمة من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية التي سعت من خلالها إلى ربطها بالكيان المشبوه المقرصن beoutQ».
بم أدينت beIN القطرية؟
- محاولات تشويه السمعة
- حملات إعلامية مضللة
- ترويج الكذب والتدليس
- تسريب معلومات مكذوبة
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