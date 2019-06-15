محكمة فرنسية ترفض ادعاءات بي إن ضد عرب سات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

رفضت المحكمة المدنية في باريس الادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا ضد منظمة الاتصالات الفضائية العربية «عرب سات»، وطالبتها بدفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات.

Advertisements

من جانبها رحبت المنظمة بحكم رئيسة المحكمة الصادر في 13 يونيو الحالي، مشيدة بنزاهة القضاء الفرنسي، الذي تعامل مع مزاعم القناة التابعة لشبكة الجزيرة القطرية بكل احترافية ومهنية.

‏وقالت في بيانها «إن حكم القضاء الفرنسي الذي رفض جميع ادعاءات beIN، جاء تأكيدا على سلامة موقف المنظمة من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية التي سعت من خلالها إلى ربطها بالكيان المشبوه المقرصن beoutQ».

بم أدينت beIN القطرية؟