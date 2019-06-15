شكرا لقرائتكم شرط ميدو لتحديد ملف الراحلين عن المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق مصر المقاصة من الإدارة منحه فرصة لمشاهدة عدد من مباريات الفريق فى الموسم المنقضي بالإضافة لدراسة التقرير الفنى لإعداد التقرير النهائى لقائمة الراحلين فضلا عن تحديد المراكز التى تحتاج لتدعيم فى الإنتقالات الصيفية . الجدير بالذكر أن مجلس إدارة مصر المقاصة قد اتخذ قرارا بالتعاقد مع أحمد حسام ميدو كمديرا فنيا للفريق فى الموسم المقبل خلفا لطلعت يوسف الذى تولى القيادة الفنية للإتحاد السكندرى .

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