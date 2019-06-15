شكرا لقرائتكم حكام مصر يجتازون اختبارات "كاف" استعدادا لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتاز الحكام المصريين اختبارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف" ، التي أقيمت علي هامش معسكر الحكام المقام حاليا القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019 . واختار الكاف 6 حكام مصريين لبطولة أمّم إفريقيا هم جهاد جريشة وأمين عمر وإبراهيم نور الدين حكام ساحة ومحمود أبو الرجال وتحسين أبو السادات وأحمد حسام طه حكام مساعدين. وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة.

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