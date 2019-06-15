شكرا لقرائتكم "مش هنزل فى النص".. شاهد كيف حصن المنتخب محمد صلاح فى مران "العداد"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصدت كاميرا "الخليج 365" كواليس وأسرار المران الأخير للمنتخب، والذى أقيم بملعب برج العرب وسط حالة من التفائل على اللاعبين بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، السبت.





Mo salah يرفض "الكلبة الحيرانة"

وسجلت كاميرا الخليج 365 أحد فقرات مران اللاعبين، التى تسمى بـ"العداد"، وشهدت قطع الكرة من محمد صلاح ليأتى عليه الدور، لكنه لم يفعل.

Advertisements

وشهدت التدريبات قيام خافيير أجيرى بعقد جلسة شرح فيها للاعبين المشاكل التى وقعوا فيها تكتيكيًا خلال مباراة تنزانيا الأخير وذلك قبل انطلاق التدريبات البدنية التى ركز عليها لرفع المعدل للاعبين بالكامل.

بعدها بدأ اللاعبون فى الدخول فى مرحلة المجموعات التى ركز خلالها المدير الفنى على وضعهم تحت ضغط اللمسات القصيرة والواحدة فى المساحات الصغيرة للخروج من الضغوط التى يمكن أن يواجهوها فى المباريات الرسمية.