شكرا لقرائتكم وفد برلماني يتفقد استاد الإسكندرية .. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص وفد برلماني مكون من اعضاء لجان الشباب والرياضة والسياحة والطيران والشئون الأفريقية على تفقد استاد بالإسكندرية اليوم السبت. وتواجد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية مع الوفد البرلماني في جولته التفقدية والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ولفيف من اعضاء مجلس النواب بالمحافظة. وأطلع أعضاء الوفد البرلمانى علي أخر الترتيبات الاستعدادات لاستضافة منتخبات المجموعة الثانية وتضم مجموعة الإسكندرية بكأس الأمم الأفريقية منتخبات نيجيريا ، غينيا ، مدغشقر، بوروندي.. حفز البرلمانيون المتطوعون وأشادوا بما يقوموا به من مجهودات من اجل ظهور مصر بالصورة التى تستحقها باستضافة هذا العرس الرياضي الكبير كما التقط شباب المتطوعين واعضاء اللجنة الإعلامية بمحموعة الإسكندرية صورة تذكارية مع اعضاء الوفد البرلماني ومحافظ الإسكندرية.

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