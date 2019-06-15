شكرا لقرائتكم الخليج 365 يرصد كواليس تدريب منتخب مصر الأخير قبل مواجهة غينيا.. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض المنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة تدريب الفريق الختامى استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام غينيا فى ختام مباريات الفريق الودية قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا فى نسخة هى الأولى من نوعها تاريخيًا بعدما كان يشارك بها 16 فريقًا فقط.

ورصد "الخليج 365" كواليس وأسرار المران الأخير للمنتخب والذى أقيم بملعب برج العرب وسط حالة من التفائل على اللاعبين بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم.

وشهدت التدريبات قيام خافيير أجيرى بعقد جلسة شرح فيها للاعبين المشاكل التى وقعوا فيها تكتيكيًا خلال مباراة تنزانيا الأخير وذلك قبل انطلاق التدريبات البدنية التى ركز عليها لرفع المعدل للاعبين بالكامل.

بعدها بدأ اللاعبون فى الدخول فى مرحلة المجموعات التى ركز خلالها المدير الفنى على وضعهم تحت ضغط اللمسات القصيرة والواحدة فى المساحات الصغيرة للخروج من الضغوط التى يمكن أن يواجهوها فى المباريات الرسمية.