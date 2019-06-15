شكرا لقرائتكم أحمد حمدى يطالب الأهلى بتحديد مصيره بعد انتهاء إعارته للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى أحمد حمدى لاعب النادى الأهلى المعار لصفوف الجونة لمعرفة موقفه من العودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته للفريق الساحلي خاصة فى ظل تلقيه عروض محلية بجانب عرض من الجونة لتمديد الإعارة .

وتصب المؤشرات الأولية فى استمرار أحمد حمدي بتجربة الإعارة لعدم وجود مكان له في الأهلي وأن كان موقف اللاعب النهائي لم يُحسم بشكل رسمي حتى الآن.

الجدير بالذكر أن حمدي رحل مع أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار للجونة في يناير الماضي على سبيل الإعارة ، ويرغب الجونة في تمديد إلإعارة اللاعب الشاب غير أن الأهلى لم يحسم الأمر بشكل رسمي حتى الآن.