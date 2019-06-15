شكرا لقرائتكم سيرجيو غارسيا يرحل عن صفوف إسبانيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إسبانيول الإسباني لكرة القدم يوم السبت عن رحيل مهاجمه سيرخيو غارسيا بعد سبعة مواسم قضاها مع الفريق، خاض خلالهما فترتين احترافيتين بين عامي 2010 و2015، والثانية بدأت في 2017.

وقال غارسيا: اعتقدت أن هذا اليوم لن يأتي، لكنني قضيت سبعة أعوام مذهلة بالقميص الأزرق والأبيض، ومن الشرف لي اللعب لهذا الفريق الكبير. أريد الاستمرار في الملاعب، لكني حصلت على وعد من النادي للعودة يوما ما إلى الفريق الذي أعشقه.

وشارك غارسيا في 231 مباراة مع إسبانيول وسجل 50 هدفا، كما كان لاعباً في صفوف غريمه برشلونة، وخاض مباراتين فقط مع منتخب إسبانيا، بالإضافة إلى تواجده الدائم في منتخب مقاطعة كاتالونيا.