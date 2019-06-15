أوكرانيا تتوج بلقب مونديال الشباب للمرة الأولى في تاريخها

جدة - عمرو شويل توج المنتخب الأوكراني بلقب كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت عشرين عاما للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي 3 1/ اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة التي جرت في بولندا.

ونجح منتخب أوكرانيا في تحويل تأخره بهدف امام كوريا إلى الفوز بهدفين ليحصد اللقب عن جدارة.

وتقدم منتخب كوريا بهدف في الدقيقة الخامسة عن طريق لي كانج إن من ضربة جزاء أثارت بعض الجدل ولكن فلاديسلاف سوبرياها تقمص دور البطولة ورد

بهدفين لاوكرانيا في الدقيقتين 34 و.52 وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة أكد هياري تزيتايشفيلي فوز أوكرانيا بتسجيله الهدف الثالث للفريق.

وكانت أفضل نتيجة سابقة لأوكرانيا في مونديال الشباب ، هي الوصول لدور الستة عشر بينما كان أفضل انجاز لكوريا احتلال المركز الرابع عام 1983 .

وحل منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، حيث خسر أمام البرتغال صفر 1/ ثم فاز على جنوب

أفريقيا 1 /صفر وعلى الأرجنتين 2 1/، ثم فاز في دور الـ16 على اليابان 1 /صفر وفاز في دور الثمانية على السنغال بركلات الترجيح 3 2/ بعدما

انتهت المباراة بتعادل الفريقين /3 3، وفاز في قبل النهائي على الإكوادور 1 /صفر.

في المقابل تصدر منتخب أوكرانيا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على أمريكا 2 1/ وعلى قطر 1 /صفر وتعادل مع

نيجيريا 1 1/، وفاز في دور الـ16 على بنما 4 1/ وفاز في دور الثمانية على كولومبيا 1 / صفر وفاز في المربع الذهبي على إيطاليا 1 /صفر.

وبعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة احتسب الحكم الأمريكي اسماعيل الفاتح ضربة جزاء لمنتخب كوريا بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد

(فار).

وتقدم لي كانج إن لتسديد ضربة الجزاء ليسجل الهدف الأول للمنتخب الكوري في الدقيقة الخامسة حيث توقف اللعب لبعض الوقت نظرا للجوء الحكم لتقنية

الفار.

وخلال الدقائق التالية كثف منتخب أوكرانيا من محاولاته الهجومية أملا في إدراك التعادل لكنه لم ينجح في تهديد مرمى الحارس جوانج يون لي بشكل

صريح.

وسيطر منتخب أوكرانيا بشكل كبير على مجريات اللعب لكنه لم يكن قريبا أبدا طوال النصف ساعة الأول من تسجيل هدف التعادل سواء بسبب التسرع في

إنهاء الهجمات أو بسبب صلابة الدفاع الكوري.

وتمكنت أوكرانيا أخيرا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 34 عن طريق فلاديسلاف سوبرياها إثر ضربة حرة لعبت داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع

الكوري أخطأ في تشتيت الكرة لتصل إلى سوبرياها الذي سدد بكل هدوء إلى داخل الشباك.

واقتسم الفريقان السيطرة على الدقائق العشر الأخيرة دون أن يكون لأي منهما اليد العليا.

وكاد او سيهون أن يحرز الهدف الثاني لكوريا في الثواني الأخيرة من تسديدة قوية بعيدة المدى لكن الكرة مرت من فوق الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبعد مضي سبع دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف سوبرياها الهدف الثاني له ولمنتخب أوكرانيا بعدما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من

كوهيم كونوبليا ليسدد كرة زاحفة عرفت طريقها للشباك الكورية.

وكاد البديل وون سانج اووم أن يدرك التعادل لكوريا في الدقيقة 64 من ضربة رأس قوية ولكن الكرة مرت من فوق الشباك مباشرة.

وكان فيكتور كورنينكو قريبا جدا من تسجيل الهدف الثالث لأوكرانيا في الدقيقة 65 عبر تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى الكوري تماما.

وضاعت فرصة أخرى خطيرة لكوريا في الدقيقة 69 بواسطة اوه سي هون بعد أن تهيأت له الكرة أمام المرمى مباشرة لكن الدفاع الأوكراني تدخل في اللحظة

الأخيرة وأبعد الكرة لضربة ركنية.

وأنقذ الحارس الأوكراني اندري لونين مرماه من هدف محقق في الدقيقة 70 وتصدى لضربة رأس رائعة نفذها جايك لي من أمام المرمى مباشرة.

وفرض منتخب كوريا سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب ووصل الفريق بأكثر من فرصة محققة للمرمى الأوكراني لكن دون أن ينجح في إدراك التعادل حتى

الدقيقة .75

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة سجل هياري تزيتايشفيلي الهدف الثالث لأوكرانيا بعدما استخلص الكرة من لاعبي كوريا قبل منتصف الملعب ليشق

مشواره الماراثوني صوب مرمى الخصم قبل أن يسدد كرة متقنة في الشباك.