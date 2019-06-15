شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: فندق خاص بالزمالك داخل النادي.. ومفاضلة بين 3 دول للمعسكر الخارجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن النادي قارب على الانتهاء من فندق داخل المقر لاستضافة معسكرات فريق الكرة.

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وأضاف منصور في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقامه اليوم بمقر النادي، أن الفندق يضم 46 جناحا سيقيم فيه اللاعبين عندما يدخلون معسكرا بدلا من دفع مبالغ طائلة بالفنادق ولزيادة درجة التركيز لديهم في المواجهات الهامة.

وأشار رئيس مجلس إدارة النادي، إلى أن الإدارة تفاضل بين أكثر من عرض لإقامة المعسكر الخارجي للفريق الكروي الأول استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح مرتضى منصور، أن الزمالك يفاضل بين قبرص واليونان والإمارات لإقامة معسكر الفريق الخارجي، مشيرا إلى أن الفريق سيخضع للتدريبات البدنية لمدة 48 ساعة بعدها سيدخل المعسكر الخارجي.