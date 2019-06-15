شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ» و«توفيق» يطيران إلى إسبانيا لمعاينة معسكر إعداد الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطير سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأمير توفيق، مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي، إلى إسبانيا، الثلاثاء المقبل، لمعاينة معسكر إعداد الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تشهد رحلة عبدالحفيظ وتوفيق معاينة معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق، وكذلك ملاعب التدريب والاتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها الفريق هناك.
ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لاستئناف تدريباته، السبت المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين.
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