شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مصري يدير مباراة تونس وبوروندي الودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح، الحكم الدولي المصري أحمد الغندور، لإدارة مباراة تونس وبوروندي الودية المقرر لها بعد غد الإثنين، في رادس.
ويعاون الغندور، كل من أحمد توفيق وهاني عبدالفتاح، ومحمد معروف حكمًا رابعًا.
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