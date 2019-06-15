مانشستر يونايتد يحدد بديل ماجواير

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بديل مدافع ليستر سيتي هاري ماجواير، في حالة عدم التمكن من التعاقد معه في الصيف المقبل.

وكان نادي ليستر سيتي قد حدد مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني للإستغناء عن المدافع الدولي الإنجليزي لصالح أحد قطبا مدينة مانشستر.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" اليوم السبت، فإن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع مدافع وست هام يونايتد عيسى ديوب، في حال التعثر في الحصول على خدمات ماجواير في الصيف.

وأشارت الشبكة الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد حدد مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع مدافع الهامرز، وهو نصف المبلغ الذي يريده ليستر للإستغناء عن لاعبه.

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى نادي مانشستر يونايتد أصبح في طريقه للإستغناء عن الإيفواري إريك بايلي.