نابولي يضع قاتل برشلونة كهدف أساسي

حدد نادي نابولي الإيطالي، البديل المثالي لراؤول ألبيول، مدافع الفريق، والقريب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والعودة للدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن نابولي حدد اليوناني كوستاس مانولاس، مدافع روما، كهدف رئيسي للنادي في سوق الانتقالات الصيفي، موضحة أن أنشيلوتي يرغب في أن يحل مانولاس محل ألبيول، في حال انتقاله للدوري الإسباني.

وأضافت أن نابولي توصل لاتفاق بالفعل مع مانولاس، إلا أن موافقة ذئاب العاصمة روما لا تزال مفقودة.

يشار إلى أن مانولاس يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع النادي بقيمة 36 مليون يورو.

وختمت بأن باولو فونيسكا، المدير الفني الجديد لروما، لا يرغب في رحيل مانولاس عن النادي، حيث يود في أن يكون اليوناني هو أحد عناصر القوة في روما بالموسم المقبل.