النجم الساحلي يهزم الإفريقي ويحتل وصافة ترتيب الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي الفوز على نظيره الإفريقي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على الملعب الأولمبي بسوسة في ختام جولات الدوري التونسي.
جاء الشوط الاول متوسط المستوي الفني وتبادل الفريقين الاستحواذ علي الكرة والهجمات الخطيرة وسجل للنجم صدام بن عزيزة في د8 وماهر الحناشي في د44.
الشوط الثاني مضى الفريقان في محاولاتهما في بقية الزمن وإستطاع كل منهما الوصول إلى مرمى الآخر أكثر من مرة ولكن يقظة حارسي المرمى والمدافعين حالت دون أن يضيف أيٍ منها هدفاً آخراً.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النجم الساحلي إلى 54 نقطة في وصافة ترتيب البطولة، بينما تجمد رصيد الإفريقي عند 37 نقطة في المركز الخامس.
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