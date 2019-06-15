الشاهد يحفز لاعبي المنتخب اتونسي قبل أمم إفريقيا

التقى يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية اليوم السبت، بلاعبي منتخب تونس لكرة القدم، الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.
وتستضيف مصر أمم إفريقيا 2019 في الفترة بين 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
وأكد الشاهد على ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب واللاعبين للظهور بمستوي مميز في البطولة.
كما حرص على دعمهم وتشجيعهم من أجل تحقيق نتيجة مشرفة من أجل إسعاد الجماهير التونسية.
كما شارك الشاهد في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للرياضة بحضور وزيرة الرياضة سنية بن الشيخ ورئيس اللجنة الأولمبية التونسية ورؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية بقصر الرياضة بالمنزه.
منتخب تونس يلعب في مجموعة تضم كلا من مالي، موريتانيا وأنجولا، ويسعى لحصد اللقب من الأراضي المصرية.
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